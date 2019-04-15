2019-04-15T11:00:02+03:00
Общество

Пропавшую школьницу из Омска нашли пьяной в общежитии

Она спала на подоконнике
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Пропавшую школьницу из Омска нашли пьяной в общежитииПропавшую школьницу из Омска нашли пьяной в общежитииФото: Росгвардия по Омской области
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Жители общежития в Советском округе увидели на подоконнике в подъезде спящую девушку. Она не реагировала на их вопросы, поэтому жильцы вызвали ей скорую. Медики после осмотра поняли, что девушка несовершеннолетняя, а к тому же сильно пьяна, поэтому позвонили в полицию.

На вызов медиков приехали росгвардейцы. Оказалось, что 15-летняя школьница накануне сбежала из школы-интерната в Ленинском округе. Ее безуспешно искала полиция и работники интерната. Подросток не реагировала на происходящее и с трудом отвечала на вопросы. Преступных действий в ее отношении не совершалось, сообщили в Росгвардии. Школьницу увезли в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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