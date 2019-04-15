2019-04-15T10:32:10+03:00
Происшествия

В Омской области рыбак провалился под лед и утонул

Все случилось на озере
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омской области рыбак провалился под лед и утонулВ Омской области рыбак провалился под лед и утонулФото: Алексей БУЛАТОВ
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Трагедия произошла накануне в Любинском районе Омской области. Омич уехал порыбачить на озеро у деревни Тарлык. Омич долго не возвращался домой, и его родственники забеспокоились. Приехав на место рыбалки они поняли, что случилась трагедия.

Как рассказали в следственном комитете, тело 65-летнего омича нашли в озере. Следователи предполагают, что житель села утонул, провалившись под лед во время рыбалки. Телесных повреждений на его теле не обнаружили.

В региональном следкоме предупреждают омичей об опасности выхода лед. После потепления в нашем регионе лед на всех реках и озерах сильно подтаял, поэтому выход на него может стоить рыбакам жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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