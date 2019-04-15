Омичка перевела мошенникам 1 миллион за компенсацию в пирамиде «МММ»

СЕГОДНЯ 09:52 2019-04-15T09:59:46+03:00

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Омичке позвонил неизвестный и рассказал ей о положенной для нее выплате в 400 тысяч рублей. Такая компенсация была ей назначена за вложение денег в акции «МММ», сообщил мужчина. Омичка на радостях поверила неизвестному, ведь в 2012 году она вкладывала около 300 тысяч в пирамиду, но тогда денег ей не вернули.

Как рассказали в полиции, 67-летней омичке предлагали переводить разные суммы денег для выплаты компенсации. После мошенники пообещали доверчивой женщине стопроцентную прибыль от денег, которые она вложит сейчас. Омичка набрала семь кредитов и всего за неделю перевела мошенникам больше миллиона рублей.

В полицию женщина пошла только тогда, когда мошенники перестали отвечать на ее звонки. Сейчас на мошенников завели уголовное дело, их ищут.

Пенсионерка, отдавшая мошенникам 1 000 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU