2019-04-15T09:59:46+03:00
Общество

Омичка перевела мошенникам 1 миллион за компенсацию в пирамиде «МММ»

Пенсионерка для этого набрала кредитов [видео]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Омичка перевела мошенникам 1 миллион за компенсацию в пирамиде «МММ»Омичка перевела мошенникам 1 миллион за компенсацию в пирамиде «МММ»Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
Изменить размер текста:

Омичке позвонил неизвестный и рассказал ей о положенной для нее выплате в 400 тысяч рублей. Такая компенсация была ей назначена за вложение денег в акции «МММ», сообщил мужчина. Омичка на радостях поверила неизвестному, ведь в 2012 году она вкладывала около 300 тысяч в пирамиду, но тогда денег ей не вернули.

Как рассказали в полиции, 67-летней омичке предлагали переводить разные суммы денег для выплаты компенсации. После мошенники пообещали доверчивой женщине стопроцентную прибыль от денег, которые она вложит сейчас. Омичка набрала семь кредитов и всего за неделю перевела мошенникам больше миллиона рублей.

В полицию женщина пошла только тогда, когда мошенники перестали отвечать на ее звонки. Сейчас на мошенников завели уголовное дело, их ищут.

Пенсионерка, отдавшая мошенникам 1 000 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Росгвардия объявляет о начале конкурса детского рисунка
Что лучше съемные протезы или импланты
Многопрофильная специализация
В кладовой у омича нашли больше 30 тысяч бутылок с нелегальной водкой
Tele2 проанализировала горнолыжные курорты на основе big data
Омич обвинил свою собаку в краже электричества
Пьяный омич, попытавшийся уехать из бара на чужой машине, не доехал и до шлагбаума
Омскому наркодилеру сменили срок с условного на реальный
Второй финальный матч «Авангарда» с ЦСКА не будут показывать на «Красной звезде»
В Омске 19 работников не получали зарплату с октября
Стало известно, когда омичи получат первые квитанции за мусор
В Омск не пустили голубей из Казахстана
Омских коллекторов оштрафовали на 50 тысяч за назойливость
На севере Омской области из-за паводка размыло дороги
Иван Ургант пошутил про омский паровозик, который ездит по музыку Rammstein
В раздевалке спортзала в омском вузе орудовал вор
В Омске вандалы снова разбили стекло перехода на Любинском проспекте