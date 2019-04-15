2019-04-15T09:34:33+03:00
Общество

В кладовой у омича нашли больше 30 тысяч бутылок с нелегальной водкой

Ее общая стоимость около 9 миллионов
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
В кладовой у омича нашли больше 30 тысяч бутылок с нелегальной водкойВ кладовой у омича нашли больше 30 тысяч бутылок с нелегальной водкойФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В своем доме предприимчивый омич оборудовал специальную кладовую с холодильниками, в которой он хранил больше 300 тысяч бутылок немаркированной водки и еще несколько тысяч пачек нелегальных сигарет. Всю продукцию он планировал продавать в Омске и Полтавке. Через некоторое время деятельностью омича заинтересовались полицейские, и его осудили.

- С учетом совокупности смягчающих обстоятельств, в том числе наличия на иждивении малолетних детей, суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. В качестве дополнительного наказания назначен штраф в размере 160 тыс. рублей, - пояснили в прокуратуре.

Полицейские оценили общую стоимость продукции на 9 миллионов рублей. Весь алкоголь и сигареты у мужчины изъяли, по решению суда продукцию уничтожат.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Росгвардия объявляет о начале конкурса детского рисунка
Омичка перевела мошенникам 1 миллион за компенсацию в пирамиде «МММ»
Что лучше съемные протезы или импланты
Многопрофильная специализация
Tele2 проанализировала горнолыжные курорты на основе big data
Омич обвинил свою собаку в краже электричества
Пьяный омич, попытавшийся уехать из бара на чужой машине, не доехал и до шлагбаума
Омскому наркодилеру сменили срок с условного на реальный
Второй финальный матч «Авангарда» с ЦСКА не будут показывать на «Красной звезде»
В Омске 19 работников не получали зарплату с октября
Стало известно, когда омичи получат первые квитанции за мусор
В Омск не пустили голубей из Казахстана
Омских коллекторов оштрафовали на 50 тысяч за назойливость
На севере Омской области из-за паводка размыло дороги
Иван Ургант пошутил про омский паровозик, который ездит по музыку Rammstein
В раздевалке спортзала в омском вузе орудовал вор
В Омске вандалы снова разбили стекло перехода на Любинском проспекте