СЕГОДНЯ 09:34 2019-04-15T09:34:33+03:00

В кладовой у омича нашли больше 30 тысяч бутылок с нелегальной водкой Фото: Олег УКЛАДОВ

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В своем доме предприимчивый омич оборудовал специальную кладовую с холодильниками, в которой он хранил больше 300 тысяч бутылок немаркированной водки и еще несколько тысяч пачек нелегальных сигарет. Всю продукцию он планировал продавать в Омске и Полтавке. Через некоторое время деятельностью омича заинтересовались полицейские, и его осудили.

- С учетом совокупности смягчающих обстоятельств, в том числе наличия на иждивении малолетних детей, суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. В качестве дополнительного наказания назначен штраф в размере 160 тыс. рублей, - пояснили в прокуратуре.

Полицейские оценили общую стоимость продукции на 9 миллионов рублей. Весь алкоголь и сигареты у мужчины изъяли, по решению суда продукцию уничтожат.

ИСТОЧНИК KP.RU