Омич обвинил свою собаку в краже электричества

СЕГОДНЯ 09:25 2019-04-15T09:34:39+03:00

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Житель Большеречья Александр Р. смонтировал у себя в доме электроотопление, но платить за него, видимо, не планировал. Долгое время он бегал от проверяющих. Когда те, наконец, успели нагрянуть к нему в гости и застали его во дворе, мужчина на ходу придумал неожиданное объяснение происходящего. Дело в том, что с электросчетчика была сорвана пломба.

– Свою вину большереченец отрицал до последнего. Так, даже в акте о вмешательстве в работу прибора учета, составленном специалистами «Омскэнерго», в разделе «Объяснение относительно факта нарушения» он написал: «Подозреваю детей», – сообщает «Омск-информ». – Мужчина пояснил, что накануне у него были гости с ребенком. Малыш без присмотра играл во дворе, а сторожевая собака, утратив бдительность, якобы позволила непоседе испортить хозяйское имущество.

Рассказчику не поверили. Теперь ему предстоит выплатить кроме долга еще и штраф – в общей сложности 90 тысяч рублей.

Всего в первом квартале 2019 года сотрудники «Омскэнерго» выявили 279 фактов энерговоровства. Более 160 нарушителей привлечены к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU