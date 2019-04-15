2019-04-15T09:34:39+03:00
Общество

Омич обвинил свою собаку в краже электричества

А в «подельники» хвостатой преступницы записал ребенка
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Хозяин обвинил своего пса в недостаточной бдительности.Хозяин обвинил своего пса в недостаточной бдительности.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Житель Большеречья Александр Р. смонтировал у себя в доме электроотопление, но платить за него, видимо, не планировал. Долгое время он бегал от проверяющих. Когда те, наконец, успели нагрянуть к нему в гости и застали его во дворе, мужчина на ходу придумал неожиданное объяснение происходящего. Дело в том, что с электросчетчика была сорвана пломба.

– Свою вину большереченец отрицал до последнего. Так, даже в акте о вмешательстве в работу прибора учета, составленном специалистами «Омскэнерго», в разделе «Объяснение относительно факта нарушения» он написал: «Подозреваю детей», – сообщает «Омск-информ». – Мужчина пояснил, что накануне у него были гости с ребенком. Малыш без присмотра играл во дворе, а сторожевая собака, утратив бдительность, якобы позволила непоседе испортить хозяйское имущество.

Рассказчику не поверили. Теперь ему предстоит выплатить кроме долга еще и штраф – в общей сложности 90 тысяч рублей.

Всего в первом квартале 2019 года сотрудники «Омскэнерго» выявили 279 фактов энерговоровства. Более 160 нарушителей привлечены к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Росгвардия объявляет о начале конкурса детского рисунка
Омичка перевела мошенникам 1 миллион за компенсацию в пирамиде «МММ»
Что лучше съемные протезы или импланты
Многопрофильная специализация
В кладовой у омича нашли больше 30 тысяч бутылок с нелегальной водкой
Tele2 проанализировала горнолыжные курорты на основе big data
Пьяный омич, попытавшийся уехать из бара на чужой машине, не доехал и до шлагбаума
Омскому наркодилеру сменили срок с условного на реальный
Второй финальный матч «Авангарда» с ЦСКА не будут показывать на «Красной звезде»
В Омске 19 работников не получали зарплату с октября
Стало известно, когда омичи получат первые квитанции за мусор
В Омск не пустили голубей из Казахстана
Омских коллекторов оштрафовали на 50 тысяч за назойливость
На севере Омской области из-за паводка размыло дороги
Иван Ургант пошутил про омский паровозик, который ездит по музыку Rammstein
В раздевалке спортзала в омском вузе орудовал вор
В Омске вандалы снова разбили стекло перехода на Любинском проспекте