2019-04-15T08:55:32+03:00
Общество

Пьяный омич, попытавшийся уехать из бара на чужой машине, не доехал и до шлагбаума

На горе-угонщика завели уголовное дело
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Пьяный омич, попытавшийся уехать из бара на чужой машине, не доехал и до шлагбаумаПьяный омич, попытавшийся уехать из бара на чужой машине, не доехал и до шлагбаумаФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
Изменить размер текста:

Омич вышел и бара на улице Гагарина около 4 утра и направился к своей машине, он завел двигатель, но вышел из автомобиля и отвлекся на разговор со своим знакомым. Этим и воспользовался другой мужчина, который был неподалеку. Он сел в чужую машину и попытался уехать, однако он был настолько пьян, что не смог даже выехать с парковки. Горе-угонщик врезался в тумбу шлагбаума. Там его до приезда полицейских удерживали прохожие и владелец машины.

В полиции сообщили, что угонщик признался в том, что он хотел поскорее добраться домой. Он уже был неоднократно судим за кражи, угон и грабеж. Сейчас на него завели еще одно уголовное дело, по которому ему может грозить 7 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Росгвардия объявляет о начале конкурса детского рисунка
Омичка перевела мошенникам 1 миллион за компенсацию в пирамиде «МММ»
Что лучше съемные протезы или импланты
Многопрофильная специализация
В кладовой у омича нашли больше 30 тысяч бутылок с нелегальной водкой
Tele2 проанализировала горнолыжные курорты на основе big data
Омич обвинил свою собаку в краже электричества
Омскому наркодилеру сменили срок с условного на реальный
Второй финальный матч «Авангарда» с ЦСКА не будут показывать на «Красной звезде»
В Омске 19 работников не получали зарплату с октября
Стало известно, когда омичи получат первые квитанции за мусор
В Омск не пустили голубей из Казахстана
Омских коллекторов оштрафовали на 50 тысяч за назойливость
На севере Омской области из-за паводка размыло дороги
Иван Ургант пошутил про омский паровозик, который ездит по музыку Rammstein
В раздевалке спортзала в омском вузе орудовал вор
В Омске вандалы снова разбили стекло перехода на Любинском проспекте