Пьяный омич, попытавшийся уехать из бара на чужой машине, не доехал и до шлагбаума

СЕГОДНЯ 08:55 2019-04-15T08:55:32+03:00

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Омич вышел и бара на улице Гагарина около 4 утра и направился к своей машине, он завел двигатель, но вышел из автомобиля и отвлекся на разговор со своим знакомым. Этим и воспользовался другой мужчина, который был неподалеку. Он сел в чужую машину и попытался уехать, однако он был настолько пьян, что не смог даже выехать с парковки. Горе-угонщик врезался в тумбу шлагбаума. Там его до приезда полицейских удерживали прохожие и владелец машины.

В полиции сообщили, что угонщик признался в том, что он хотел поскорее добраться домой. Он уже был неоднократно судим за кражи, угон и грабеж. Сейчас на него завели еще одно уголовное дело, по которому ему может грозить 7 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU