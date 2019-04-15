Омскому наркодилеру сменили срок с условного на реальный

СЕГОДНЯ 08:54 2019-04-15T09:35:53+03:00

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В августе на улице 20-го Партсъезда полицейские задержали мужчину, подходившего под описание разыскиваемого преступника. Оказалось, это их давний знакомый - 46-летний рецидивист. При обыске у мужчины нашли 0,27 грамма наркотиков. Это количество считается незначительным, да и задержанный пояснил, что приобрел его для употребления. Тем не менее, в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Его приговорили к 1 году и 8 месяцев условно с испытательным сроком 2 года.

Но обвинение посчитало такое наказание слишком мягким. Ведь фигурант уже был судим за незаконный оборот наркотиков в 2007 и 2013 годах.

– По результатам апелляционного рассмотрения суд второй инстанции согласился с доводами государственного обвинителя, – сообщает пресс-служба облпрокуратуры. – Омский областной суд изменил решение суда первой инстанции, определив фигуранту дела к отбытию 1 год 4 месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU