Второй финальный матч «Авангарда» с ЦСКА не будут показывать на «Красной звезде»
Традиционной трансляций матча на стадионе «Красная звезда» для болельщиков омского «Авангарда» сегодня не будет. Напомним, для болельщиков ястребов на стадионе «Красная звезда» устраивали показы матчей. Там устанавливали трибуны и большой экран. Среди омичей стадион пользовался большой популярностью, перед матчами там выстраивались очереди из болельщиков.
- Сегодня показ матча в прямом эфире не состоится по техническим причинам. Однако все последующие игры будут транслироваться в спорткомплексе в привычном режиме, - рассказали в пресс-службе администрации города.
Сегодня «Авангард» сыграет с московским ЦСКА во втором матче финальной серии за Кубок Гагарина. Начало матча в 22.30 по омскому времени. Болельщиков ждут в барах города и в кинотеатрах «Галактика» и «Слава». На «Красной звезде» обещают показать матч 17 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU