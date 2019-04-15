2019-04-15T08:35:36+03:00
Общество

Второй финальный матч «Авангарда» с ЦСКА не будут показывать на «Красной звезде»

Это произойдет по техническим причинам
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: ХК "Авангард"Фото: ХК "Авангард"
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Традиционной трансляций матча на стадионе «Красная звезда» для болельщиков омского «Авангарда» сегодня не будет. Напомним, для болельщиков ястребов на стадионе «Красная звезда» устраивали показы матчей. Там устанавливали трибуны и большой экран. Среди омичей стадион пользовался большой популярностью, перед матчами там выстраивались очереди из болельщиков.

- Сегодня показ матча в прямом эфире не состоится по техническим причинам. Однако все последующие игры будут транслироваться в спорткомплексе в привычном режиме, - рассказали в пресс-службе администрации города.

Сегодня «Авангард» сыграет с московским ЦСКА во втором матче финальной серии за Кубок Гагарина. Начало матча в 22.30 по омскому времени. Болельщиков ждут в барах города и в кинотеатрах «Галактика» и «Слава». На «Красной звезде» обещают показать матч 17 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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