2019-04-15T09:36:55+03:00
Общество

В Омске 19 работников не получали зарплату с октября

В дело вмешалась прокуратура
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Люди смогут получить заработанное только через суд.Люди смогут получить заработанное только через суд.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Прокуратура Омского района нашла серьезные недочеты в деятельности ООО «Водстройсервис». Выяснилось, что там нарушали требования трудового законодательства.

– Установлено, что в результате нерационального использования денежных средств на предприятии с октября по декабрь 2018 года не выплачивалась заработная плата 19 работникам организации, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Сумма задолженности превысила 860 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по с. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). Ход дела находится на контроле прокуратуры и СУСК. Задолженность будут взыскивать через суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Росгвардия объявляет о начале конкурса детского рисунка
Омичка перевела мошенникам 1 миллион за компенсацию в пирамиде «МММ»
Что лучше съемные протезы или импланты
Многопрофильная специализация
В кладовой у омича нашли больше 30 тысяч бутылок с нелегальной водкой
Tele2 проанализировала горнолыжные курорты на основе big data
Омич обвинил свою собаку в краже электричества
Пьяный омич, попытавшийся уехать из бара на чужой машине, не доехал и до шлагбаума
Омскому наркодилеру сменили срок с условного на реальный
Второй финальный матч «Авангарда» с ЦСКА не будут показывать на «Красной звезде»
Стало известно, когда омичи получат первые квитанции за мусор
В Омск не пустили голубей из Казахстана
Омских коллекторов оштрафовали на 50 тысяч за назойливость
На севере Омской области из-за паводка размыло дороги
Иван Ургант пошутил про омский паровозик, который ездит по музыку Rammstein
В раздевалке спортзала в омском вузе орудовал вор
В Омске вандалы снова разбили стекло перехода на Любинском проспекте