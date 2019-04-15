В Омске 19 работников не получали зарплату с октября
Прокуратура Омского района нашла серьезные недочеты в деятельности ООО «Водстройсервис». Выяснилось, что там нарушали требования трудового законодательства.
– Установлено, что в результате нерационального использования денежных средств на предприятии с октября по декабрь 2018 года не выплачивалась заработная плата 19 работникам организации, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Сумма задолженности превысила 860 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по с. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). Ход дела находится на контроле прокуратуры и СУСК. Задолженность будут взыскивать через суд.
ИСТОЧНИК KP.RU