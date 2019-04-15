В Омске 19 работников не получали зарплату с октября

СЕГОДНЯ 08:30 2019-04-15T09:36:55+03:00

Люди смогут получить заработанное только через суд. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Прокуратура Омского района нашла серьезные недочеты в деятельности ООО «Водстройсервис». Выяснилось, что там нарушали требования трудового законодательства.

– Установлено, что в результате нерационального использования денежных средств на предприятии с октября по декабрь 2018 года не выплачивалась заработная плата 19 работникам организации, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Сумма задолженности превысила 860 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по с. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). Ход дела находится на контроле прокуратуры и СУСК. Задолженность будут взыскивать через суд.

ИСТОЧНИК KP.RU