СЕГОДНЯ 07:46 2019-04-15T07:46:13+03:00

В Омск не пустили голубей из Казахстана Фото: Пресс-служба Россельхознадзора

На птиц не было документов

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Пограничники в пункте пропуска в Черлакском районе остановили одну из машин для проверки документов. Автомобиль ехал из казахстанского Павлодара и направлялся в Омск. Однако при проверке машины пограничники нашли там живой груз – в коробке сидели два голубя.

Как пояснили в пресс-службе Россельхознадзора, у владельца машины не было необходимых документов на птиц. Чтобы перевозить животных через границу, необходим ветеринарный сертификат.

- Ветеринарные сопроводительные документы характеризуют эпизоотическую обстановку региона, с территории которого вывозится птица, территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние сопровождаемого подконтрольного груза, - пояснили в ведомстве.

Автовладельцу запретили ехать с птицами в Омск и вернули их в Казахстан. Также владельца голубей оштрафовали.

ИСТОЧНИК KP.RU