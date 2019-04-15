2019-04-15T07:09:15+03:00
Общество

Омских коллекторов оштрафовали на 50 тысяч за назойливость

Они слали сообщения по 3 раза в день
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омских коллекторов оштрафовали на 50 тысяч за назойливостьОмских коллекторов оштрафовали на 50 тысяч за назойливостьФото: Официальный сайт УФССП России по Омской области
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Омичу, который задолжал банку деньги по кредиту, стали звонить коллекторы. Требуя денег, они звонили и присылали голосовые и смс-сообщения по 3 раза в день 6 дней в неделю. Такое поведение навязчивых коллекторов показалось омичу незаконным, поэтому он обратился в службу судебных приставов. Именно они следят за законностью работы коллекторских агентств.

- С целью взыскания с них долга от кредиторов и лиц, представляющих их интересы, не допускается отправка телеграфных, голосовых, текстовых и иных сообщений более 2 раз в сутки, более 4 раз в неделю и более 16 – в месяц, - пояснили службе приставов.

Так, слишком частые сообщения от коллекторов компании «Сентинел Кредит Менеджмент» признали незаконными, поэтому фирму оштрафовали на 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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