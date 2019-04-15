2019-04-15T06:57:21+03:00
Происшествия

На севере Омской области из-за паводка размыло дороги

В регионе уже ввели режим ЧС
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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На севере Омской области из-за паводка размыло дорогиНа севере Омской области из-за паводка размыло дорогиФото: vk.com
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Накануне в МЧС объявили о введении режима чрезвычайной ситуации в Нижнеомском районе Омской области. В селах Новотроицкое, Ситниковское и деревне Озерное талыми водами размыло грунтовые дороги. Сейчас спасатели работают там для восстановления сообщения с подтопленными селениями.

Однако в социальных сетях стало появляться все больше и больше фотографий и видео других размытых дорог в Омской области. Сложная ситуация, по сообщению местных жителей, сейчас в Муровцевском районе на севере области.

- Река разрушила уже две плотины из четырех. Асфальт просто рушится от потока воды. Скоро совсем без дороги останемся. Муромцевский й район, Камышено-Курское, - пишут омичи, сопровождая посты жуткими фото размытой дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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