2019-04-15T06:47:24+03:00
Общество

Иван Ургант пошутил про омский паровозик, который ездит по музыку Rammstein

Наш город снова прославился
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В очередной раз наш город стал поводом для шуток на федеральном телевидении. В программе «Вечерний Ургант» на Первом канале ведущий Иван Ургант пошутил про омский паровозик. Напомним, детский паровозик, который ездил по парку имени 30-летия ВЛКСМ под музыку рок-группы Rammstein, прославился на всю страну. Кто-то заснял на видео и выложил в социальные сети, как паровозик ездит по парку под совсем недетские песни.

— Это здорово, что песни Rammstein звучат для детей не только в детской у Светланы Лободы, — пошутил Иван Ургант, намекая на отношения певицы с одним из участников рок-группы.

Водитель паровозика прославился в один миг. Позднее оказалось, что мужчина тогда ехал в гараж и на самом деле детей под такую музыку не возят. Возможно, водителю надоели детские песни, которые ему приходится слышать весь день, поэтому по конец дня он решил отдохнуть от них.

ИСТОЧНИК KP.RU

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