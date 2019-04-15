2019-04-15T09:39:40+03:00
Общество

В раздевалке спортзала в омском вузе орудовал вор

Молодого человека удалось задержать
Анна МИКУЛА
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Вору грозит до 5 лет колонии.Вору грозит до 5 лет колонии.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В полицию обратились двое 21-летних парней - студентов одного из вузов. Они рассказали, что перед физкультурой оставили одежду в раздевалке спортзала на улице 2-ой Поселковой. Вернувшись с тренировки, обнаружили, что из карманов верхней одежды кто-то вытащил лежавшие там деньги. В общей сложности пропали 10 700 рублей.

– Оперативники опросили всех студентов, занимавшихся в тот день в зале, и установили личность подозреваемого – это ранее не судимый 20-летний молодой человек, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Следователем городского отдела полиции № 7 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

Деньги вернули владельцам, воришке грозит до пяти лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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