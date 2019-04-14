Омского браконьера обнаружили по яркому свету прожектора от его авто
Необычно яркий свет вечером в лесу заметил охотинспектор, партулировавший территорию в районе 84 км автодороги Тюкалинск–Большие Уки. Мужчина понял, что светит прожектор, установленный на «девятке», а вскоре услышал два выстрела. Подоспев на место, он увидел: там орудует браконьер, застреливший самку косули.
Охотинспектор не растерялся и скрутил охотника. Как выяснилось, у того было только разрешение на отстрел пушного зверя. Задержанного передали в полицию.
– Сотрудниками установлена личность подозреваемого – 26-летнего местного жителя, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Следственно-оперативной группой в автомобиле задержанного обнаружено и изъято двуствольное охотничье ружье МР-155, 15 патронов 12 калибра, поисковый прожектор. С места происшествия изъяты две гильзы, туша косули.
Браконьер причинил ущерб в 200 тысяч рублей, который ему предстоит возместить. Кроме того, за убийство косули ему грозит до пяти лет колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU