Омского браконьера обнаружили по яркому свету прожектора от его авто

СЕГОДНЯ 11:21 2019-04-14T11:26:45+03:00

За убийство косули задержанному грозит до пяти лет колонии

Изменить размер текста: A A

Необычно яркий свет вечером в лесу заметил охотинспектор, партулировавший территорию в районе 84 км автодороги Тюкалинск–Большие Уки. Мужчина понял, что светит прожектор, установленный на «девятке», а вскоре услышал два выстрела. Подоспев на место, он увидел: там орудует браконьер, застреливший самку косули.

Охотинспектор не растерялся и скрутил охотника. Как выяснилось, у того было только разрешение на отстрел пушного зверя. Задержанного передали в полицию.

– Сотрудниками установлена личность подозреваемого – 26-летнего местного жителя, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Следственно-оперативной группой в автомобиле задержанного обнаружено и изъято двуствольное охотничье ружье МР-155, 15 патронов 12 калибра, поисковый прожектор. С места происшествия изъяты две гильзы, туша косули.

Браконьер причинил ущерб в 200 тысяч рублей, который ему предстоит возместить. Кроме того, за убийство косули ему грозит до пяти лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU