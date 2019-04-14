Из-за угрозы подтопления на востоке Омской области ввели режим ЧС

СЕГОДНЯ 10:10 2019-04-14T10:14:23+03:00

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В трех сельских поселениях Нижнеомского района Омской области введен режим «Чрезвычайная ситуация». В районе сел Новотроицкое, Ситниковское и деревни Озерное талыми водами размыло грунтовые дороги. Сейчас ведутся работы по их восстановлению.

По информации регионального МЧС, дома не подтоплены. Местные жители обеспечены продуктами и медикаментами, а также углем до конца отопительного сезона. В селе Новотроицк есть фельдшерско-акушерский пункт.

– В течение суток наблюдались размывы участков дорог муниципального значения (грунтовое покрытие) между населенными пунктами: с. Ситниково – д. Озерное; с. Ситниково – д. Барышниково; д. Некрасовка – с. Новотроицк; д. Воскресенка – д. Петропавловка. Временно ограничено транспортное сообщение (за исключением техники высокой проходимости) с деревней Озерное, селом Новотроицк, деревнями Воскресенка, Петропавловка, Радищево и Барышниково, – сообщает пресс-служба областного МЧС. - Всего шесть населенных пунктов, где расположены 355 домов, в которых проживают 998 человек, из них 201 ребенок.

Из-за ухудшения паводковой обстановки спасатели работают в режиме повышенной готовности. Развернут оперативный штаб. В случае необходимости продукты будут доставлять на гусеничном плавающем транспортере ПТС-М и катере на воздушной подушке Хивус-10.

Для работы санавиации оперативными группами Нижнеомского и Калачинского пожарно-спасательных гарнизонов обустроены вертолетные площадки в селах Новотроицк и Ситниково. О сложившейся ситуации местных жителей оповещают, проводя подворовой обход.

Если дома все же начнет затапливать, предусмотрены два пункта временного размещения людей в селе Нижняя Омка.

ИСТОЧНИК KP.RU