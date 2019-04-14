2019-04-14T09:44:58+03:00
Общество

Омичка хотела разбогатеть за несколько часов и лишилась всех денег с карты

Теперь обокравших незадачливую «банкиршу» ищут полицейские
Анна МИКУЛА
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Видимо, не читала в детстве сказку про Буратино 40-летняя жительница Октябрьского округа. Женщина планировала получить несметные богатства, не прилагая для этого никаких усилий. Она поверила обещаниям незнакомцев, которые посоветовли вложить ее деньги в некий «интернет-банк», а уже через несколько часов получить прибыль. Омичка решила, что это ее звездный час, и отдала деньги мошенникам.

Когда в обещанное время чуда не произошло, «банкирша» стала выяснять, в чем дело. Администратор сайта объяснил, что просто она не застраховала вклад, а, когда это сделает, золотые реки точно потекут ей в карман. Незадачливая женщина оплатила и страховку.

Только после того, как и в этот раз обещанные деньги ей не пришли, она поняла, что имеет смысл обратиться в полицию.

– Общий ущерб составил 15 950 рублей, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Проводится комплекс проверочных, следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности злоумышленников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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