2019-04-14T08:21:42+03:00
Происшествия

Омским грабителям за сотовый в 3 тысячи грозит до 10 лет колонии

Полицейским они объяснили, что пытались забрать долг, который им не возвоащал приятель
Анна МИКУЛА
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Грабителей вычислили, зная только имя одной из участниц нападения.Грабителей вычислили, зная только имя одной из участниц нападения.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Инцидент произошел в Центральном округе. В квартиру на улице Жукова, где находились 34-летний мужчина и 20-летняя девушка, ворвались незваные гости.

Как выяснилось, грабители пришли забирать долг в тысячу рублей, который отказывался возвращать владелец жилья. Нападавшие – девушка и двое молодых людей – несколько раз ударили должника по лицу и, угрожая травматическим пистолетом, забрали все, что смогли найти. Они унесли сотовый хозяина стоимостью 3 тысячи и 800 рублей, найденные на тумбочке. Потом скрылись.

– Располагая только именем пришедшей в квартиру девушки, полицейские в короткие сроки разыскали самого активного участника преступления – 23-летнего ранее судимого за кражу омича. Его задержали на съемной квартире по улице Осоавиахимовской. Травматический пистолет у него изъят, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10-ти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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