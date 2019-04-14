2019-04-14T08:57:46+03:00
Происшествия

В Омске мошенники обокрали таксиста

Жулики не только выманили у водителя 10 тысяч, но и убедили купить им коньяк
Анна МИКУЛА
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Потерпевший не сразу понял, что попался на уловку мошенников.Потерпевший не сразу понял, что попался на уловку мошенников.Фото: Анастасия Осипова
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Не слишком добропорядочные люди воспользовались наивностью омского таксиста. Сначала водителю поступил странный заказ: купить бутылку коньяка и привезти на указанный адрес. Не смутила шофера и просьба «клиентов» перевести им на карту 10 тысяч рублей.

Доверчивому мужчине пообещали при встрече вернуть деньги сразу - причем в четыре раза больше. Только после того, как у таксиста попросили перевести еще 10 тысяч, он догадался, что общается с мошенниками и обратился в полицию.

- Сотрудники уголовного розыска проводят оперативные мероприятия, направленные на установление личностей подозреваемых, - сообщает пресс-служба областного УМВД. - По данному факту следователь возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.3 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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