2019-04-13T09:54:40+03:00
Общество

В Омске будут судить пьяного водителя, который хотел сбежать от полиции

Теперь он временно может лишиться на только водительских прав, но и свободы
Анна МИКУЛА
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Очередного любителя ездить подшофе заметили рано утром в Кировском округе. Полицейским все-таки удалось задержать 30-летнего мужчину, ехавшего на автомобиле «Хендай Элантра» по улице 2-ой Солнечной. Но при составлении протокола он устроил дебош. На буйного водителя, чтобы справиться с ним, надели наручники. От медосвидетельствования он отказался, а значит, автоматически признал себя пьяным.

- В отношении водителя возбуждено административное делопроизводство за отказ от прохождения освидетельствования. В соответствии с санкцией ст. 20.21 КоАП РФ за данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2-х лет и штрафа в размере 30 000 рублей, - сообщает пресс-служба областного УМВД. - За неповиновение законному требованию сотрудника полиции задержанному грозит штраф до 1 000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Автомобиль нарушителя отправили на штрафстоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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