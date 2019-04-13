Крылов: «Авангард» уже выполнил задачу-минимум, выйдя в финал КХЛ

СЕГОДНЯ 09:17 2019-04-13T09:21:09+03:00

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В этом сезоне «ястребы», хоть и оставшись без домашней площадки, показывают выдающиеся результаты. Впервые за семь лет они вышли в финал КХЛ. Глава совета директоров «Авангарда» Александр Крылов в программе «Парковая 2.0» заявил, что «ястребы» уже выполнили задачу-минимум на сезон.

- Меня не удивляет, как выступает «Авангард» в этом сезоне. Я, в общем, к этому был готов и только этому рад. Загадывать, что ты обязательно выиграешь Кубок – нереально. У нас даже больше, чем четыре клуба, в принципе, одинакового уровня команды. Задача-минимум выполнена, но мы на этом не останавливаемся, – сказал Крылов. – Будет очень трудно, очень хорошая команда, физически ребята готовы. Поэтому ожидаю очень серьезной борьбы.

Крылов отметил, что в борьбе за Кубок Гагарина необычным опытом для двух команд, которые фактически базируются в Москве и Московской области, станет близость расстояний между ними. Впервые соперники финала будут не летать, а ездить друг к другу на игры на автобусах. Получится своеобразное дерби.

Выяснять, кто в нем сильнее, хоккеисты начнут уже сегодня. Первый матч финальной серии между «Авангардом» и ЦСКА начнется 13 апреля в 20.00 по омскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU