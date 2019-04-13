Омский экс-губернатор Полежаев: Ленина могут причислить к лику святых

СЕГОДНЯ 06:28 2019-04-13T07:32:01+03:00

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Парадоксальное заявление сделал накануне на своем сайте «Духовное наследние» бывший глава Омской области Леонид Полежаев, известный любовью к возведению храмов. Сейчас горожане довольно оживленно спорят о необходимости восстановления еще одного - Свято-Ильского, разрушенного после революции.

Основные аргументы противников этой идеи - в целесообразности ее реализации. Большинство вспоминают про пресловутые садики и больницы, которых остро не хватает городу. Полежаев парирует, что храмы строит не на бюджетные деньги, а исключительно на пожертвования меценатов.

Есть вопросы и у коммунистов. По их мнению, возведение храма на Ленинской горке напротив памятника вождю пролетариата выглядит, как минимум, странно. Но у Полежаева есть ответ и на это. По его словам, на Красной площади мавзолей вполне органично вписался среди старинных православных храмов. Кроме того, экс-губернатор сравнивает Ленина с Александром Невским и считает, что потомки оценят его, как и легендарного русского воина. Но немного позже.

- Совершенно бессмысленно спорить, стоять на Ильинской горке Ленину или стоять Собору. Стоять обоим как неотъемлемым частям и памятникам нашей общей культуры, - пишет Леонид Полежаев. - Пусть в нас кинут камень те, кто поручится, что через какое-то время, недолгое, и церковь не забудет все обиды и не оценит по-другому роль в истории народа великого реформатора ХХ века. И тогда череду великих святых в русской православной церкви, вполне возможно, пополнит святейший образ православного Владимира Ульянова. Таким увидится в нашей будущей жизни, в которой закончится эта тлеющая уже 100 лет гражданская война. И то, что омичи могут сделать свой вклад, может быть началом переосмысления роли великих русских людей и возвращением городу милости его небесного покровителя – Святого Илии Пророка.

В ближайшие дни общественный фонд «Духовное наследие» обратится к Председателю Архитектурно-Градостроительного Совета Омской области с предложением включить в повестку дня Совета рассмотрение концепции воссоздания Свято-Ильинского Собора.

ИСТОЧНИК KP.RU