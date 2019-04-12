Главный дорожник Омска объяснил, почему сделали остановочный карман со столбом посередине

СЕГОДНЯ 14:43 2019-04-12T14:43:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Столб посередине остановочного кармана на улице Маяковского обсуждают с осени прошлого года. Фонарный столб находится на остановке «Степная» по направлению в центр города. В прошлом году эту остановку переместили, уложили там новый асфальт. Однако дорожники почему-то не заметили столба, который получился ровно посередине кармана. Омичи жалуются, что из-за него автобусы не помещаются в карман, поэтому им приходится высаживать пассажиров на проезжей части. Зимой из-за того, что пространство не использовалось, там лежали сугробы.

Главный дорожник города, директор БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Владимир Казимиров рассказал, что вины дорожников в этом нет, они просто выполняли указания.

- Где нам определили задание, там мы и сделали. Опора – это не наша сфера ответственности, свои обязательства мы выполнили, а переносить столб мы не имеем права, - пояснил Казимиров «Омск-Информу».

ИСТОЧНИК KP.RU