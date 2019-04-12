В омском цирке будет работать 4-месячный медвежонок Гриша

СЕГОДНЯ 14:14 2019-04-12T14:14:35+03:00

Неуклюжий артист пока ест из бутылочки и все время падает [видео]

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Недавно в омский цирк приехал новый постоялец. 4-месячный медвежонок по кличке Гриша прибыл в Омск из Костромского зоопарка. Он будет работать артистом в труппе Народного артиста РФ Гранта Ибрагимова. Но пока малыш еще очень мал, чтобы показывать трюки – ему предстоит много тренироваться под присмотром опытных дрессировщиков.

Гришу кормят 4 раза в день смесью на молоке из детской бутылочки с соской. Маленький артист вместо тренировок пока предпочитает спать. Неуклюжий малыш привыкает к новому месту, изучает все уголки. Но у дрессировщиков на него большие планы, рассказали в пресс-службе цирка.

- Этот возраст – от соски до года – самый пахотный для дрессировщиков. Я прививаю хорошие манеры, чтобы медвежата были добрыми, неагрессивными и не боялись людей, - рассказал дрессировщик Грант Ибрагимов.

4-месячный медвежонок Гриша.

ИСТОЧНИК KP.RU