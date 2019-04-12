В Омске поймали серийного воришку продуктов из супермаркетов

СЕГОДНЯ 13:38 2019-04-12T13:38:40+03:00

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Молодой мужчина не раз обворовывал супермаркеты Октябрьского округа. 28-летний омич приходил в супермаркет, незаметно брал с полок продукты, а потом прятал их в пакет или в куртку. После этого он проходил мимо кассы, не рассчитавшись. Омич пытался скрываться от установленных камер видеонаблюдения, однако охранники одного из супермаркетов заметили воришку. Они и обратились в полицию.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе полиции, воришку задержали участковые уполномоченные. Оказалось, мужчину уже раньше ловили на подобных кражах. В общей сложности на него сейчас заведено 6 уголовных дел по статье «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию» , которые будут направлены в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU