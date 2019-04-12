В Омске фура переехала упавшего с велосипеда мужчину

СЕГОДНЯ 13:13 2019-04-12T13:13:28+03:00

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Авария случилась сегодня дня на Окружной дороге. Велосипедист ехал по обочине Окружной дороге в направлении улицы 2-я Производственная. В районе дома № 201/1 по улице 10 лет Октября он не справился с управлением и упал с велосипеда прямо на проезжую часть. После этого его переехала грузовая машина «Вольво». За рулем машины был 25-летний парень.

Водитель большегруза вызвал мужчине скорую. Приехавшие медики его госпитализировали, однако велосипедист умер в машине скорой помощи. В Госавтоинспекции рассказали, что личность велосипедиста еще не установили. По всей видимости, у не было с собой документов. Сейчас полицейские проводят проверку по факту аварии и выясняют все обстоятельства.

ИСТОЧНИК KP.RU