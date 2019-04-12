2019-04-12T12:47:16+03:00
Общество

У омички в центре города отобрали иномарку за долги

Домой ей пришлось возвращаться пешком
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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У омички в центре города отобрали иномарку за долгиУ омички в центре города отобрали иномарку за долгиФото: Официальный сайт УФССП России по Омской области
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Накануне омские приставы устроили рейд по поиску должников на дорогах города. Мобильный пункт они установили у Ленинградского моста. Вместе с сотрудниками ГИБДД они останавливали машины и проверяли водителей на наличие долгов.

Как сообщили в пресс-службе судебных приставов, с мелких должников они собрали около 35 тысяч рублей. Должники расплатились на месте. Также приставы рассказали о 44-летней омичке, которая задолжала за «коммуналку» около 50 тысяч рублей. Так как платить она не собиралась, приставы наложили арест на ее машину – «Дэу Нексия». Теперь если она не заплатит долг в течение 10 дней, ее машину продадут в счет долга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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