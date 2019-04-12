Появилось видео со сбитой 11-летней омичкой на велосипеде

СЕГОДНЯ 12:20 2019-04-12T12:20:21+03:00

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В Госавтоинспекции опубликовали видео с моментом аварии, которая произошла накануне на площади Серова в районе дома № 16А по улице Серова в Омске. Все произошло около 9.00 утра 10 апреля. Неизвестный водитель наехал на школьницу на велосипеде. После аварии он уехал, не сообщив ГИБДД.

Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции, после столкновения 11-летняя девочка обратилась за помощью медиков. В больнице девочку осмотрели, серьезных травм она не получила, поэтому ее отпустили домой.

Однако вскоре в социальных сетях появилось сообщение от мамы девочки. По ее словам водитель неожиданно отъехал назад, как раз в тот момент, когда девочка объезжала его машину сзади. Девочка ударила ногу, ее велосипед залетел под машину.

- Водитель вышел из машины, потрогал колено, спросил, где болевые ощущения, ребенок сообщил, что не болит (конечно, не болит, ребенок испытал шок!). Водитель авто, помог ей встать, и вправил колеса велосипеда, дал ребенку 800 рублей и уехал, - написала мама школьницы.

Всех, кто мог что-то видеть, просят позвонить по телефонам дежурной части (3812) 79-35-04 или 02.

Сбитая школьница.

ИСТОЧНИК KP.RU