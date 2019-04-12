2019-04-12T12:20:21+03:00
Происшествия

Появилось видео со сбитой 11-летней омичкой на велосипеде

Водитель хотел откупиться от школьницы [видео]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Все случилось на этом местеВсе случилось на этом местеФото: vk.com
Изменить размер текста:

В Госавтоинспекции опубликовали видео с моментом аварии, которая произошла накануне на площади Серова в районе дома № 16А по улице Серова в Омске. Все произошло около 9.00 утра 10 апреля. Неизвестный водитель наехал на школьницу на велосипеде. После аварии он уехал, не сообщив ГИБДД.

Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции, после столкновения 11-летняя девочка обратилась за помощью медиков. В больнице девочку осмотрели, серьезных травм она не получила, поэтому ее отпустили домой.

Однако вскоре в социальных сетях появилось сообщение от мамы девочки. По ее словам водитель неожиданно отъехал назад, как раз в тот момент, когда девочка объезжала его машину сзади. Девочка ударила ногу, ее велосипед залетел под машину.

- Водитель вышел из машины, потрогал колено, спросил, где болевые ощущения, ребенок сообщил, что не болит (конечно, не болит, ребенок испытал шок!). Водитель авто, помог ей встать, и вправил колеса велосипеда, дал ребенку 800 рублей и уехал, - написала мама школьницы.

Всех, кто мог что-то видеть, просят позвонить по телефонам дежурной части (3812) 79-35-04 или 02.

Сбитая школьница.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У омички в центре города отобрали иномарку за долги
Омич зарезал пенсионера из-за того, что тот сплетничал про него
Омич распылил перцовый баллончик в салоне маршрутки
В Омске потеплеет до +19, а на выходных пойдет снег
В Омске перевернулась машина на Красном Пути
Mitsubishi Motors показал "Абсолютную" стойкость
Tele2 устраивает закрытый показ нового блокбастера MARVEL
Две омички замерзли насмерть в поле под Омском
На «Красной звезде» среди фанатов «Авангарда» разыграют поездку на матч в Балашиху
Омские абоненты спутникового ТВ МТС получат каналы за бонусы
Банк УРАЛСИБ и СК «УРАЛСИБ Жизнь» предлагают программу накопительного страхования жизни «Счастливый ребенок Премиум»
«Уральские авиалинии» подвели итоги за 1 квартал 2019 года
Сибирская сила: 4 турнира подряд – хватит ли у Шивлякова сил на по-беду?
10-летний школьник всю ночь прятался от родителей в заброшенном доме под Омском
Омич, пытавшийся угнать авто, погорел на том, что громко включил музыку
В Омске за 1,5 часа поймали 81 водителя, перевозивших детей без кресел
Полицейские в Омске нашли 190 поддельных «айфонов»
Омичи установили третье надгробие на дороге с ямами
В Омске на месяц перекроют участок улицы Лермонтова
Появилось фото скелета, провисевшего 3 года на дереве в лесу под Омском
Пьяные омичи, лечившиеся в стационаре, напали на врачей в больнице
40 тонн кормов задержали на границе
Танцы омских школьников на пешеходном переходе попали на видео
Омич убил родственника за украденный регистратор и признался в этом только через 3 года
Два омских парка обработают от клещей