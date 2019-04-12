Омич зарезал пенсионера из-за того, что тот сплетничал про него

СЕГОДНЯ 11:39 2019-04-12T11:39:23+03:00

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Все произошло в деревне Алексеевка Муромцевского района Омской области. 19-летний омич принял наркотики и пошел к своему пожилому односельчанину. Молодой человек узнал, что 61-летний пенсионер распространяет о нем и его матери сплетни. Когда омич пришел к нему в дом, пожилой мужчина спал, а его жена ушла на похороны. Парень, недолго думая, схватил нож и из мести нанес ему несколько ударов ножом в грудь. Пенсионер умер почти сразу же.

После этого молодой человек пошел к соседу пожилого омича. По всей видимости, он тоже сплетничал про парня. Его он ударил ножом по лицу, проткнув обе щеки. После этого он убежал в лес. Полицию и скорую вызвали местные жители, сообщили в следственном комитете. Вскоре в лесу задержали и преступника, которому в данный момент назначили психиатрическую экспертизу. Также на него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU