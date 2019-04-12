2019-04-12T10:43:08+03:00
Общество

В Омске потеплеет до +19, а на выходных пойдет снег

Следующая неделя будет холодной
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
В Омске потеплеет до +19, а на выходных пойдет снегВ Омске потеплеет до +19, а на выходных пойдет снегФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Синоптики советуют омичам наслаждаться последними теплыми деньками. Уже с воскресенья в городе и области резко похолодает. Холод задержится у нас в регионе минимум на неделю. Сегодня и завтра в Омске будут самые теплые дни. Ожидается до +16 сегодня, 12 апреля и до +19 завтра, 13 апреля. При этом не ожидается осадков и сильного ветра.

Похолодания, по прогнозам синоптиков Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, следует ждать с воскресенья, 14 апреля. Ночью ожидается 0 градусов, а днем всего +1..+6. При этом выпадет мокрый снег и дождь. Такая же погода будет и в начале следующей рабочей недели, которая обещает быть холодной. Снова в Омске потеплеет только с следующим выходным.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У омички в центре города отобрали иномарку за долги
Появилось видео со сбитой 11-летней омичкой на велосипеде
Омич зарезал пенсионера из-за того, что тот сплетничал про него
Омич распылил перцовый баллончик в салоне маршрутки
В Омске перевернулась машина на Красном Пути
Mitsubishi Motors показал "Абсолютную" стойкость
Tele2 устраивает закрытый показ нового блокбастера MARVEL
Две омички замерзли насмерть в поле под Омском
На «Красной звезде» среди фанатов «Авангарда» разыграют поездку на матч в Балашиху
Омские абоненты спутникового ТВ МТС получат каналы за бонусы
Банк УРАЛСИБ и СК «УРАЛСИБ Жизнь» предлагают программу накопительного страхования жизни «Счастливый ребенок Премиум»
«Уральские авиалинии» подвели итоги за 1 квартал 2019 года
Сибирская сила: 4 турнира подряд – хватит ли у Шивлякова сил на по-беду?
10-летний школьник всю ночь прятался от родителей в заброшенном доме под Омском
Омич, пытавшийся угнать авто, погорел на том, что громко включил музыку
В Омске за 1,5 часа поймали 81 водителя, перевозивших детей без кресел
Полицейские в Омске нашли 190 поддельных «айфонов»
Омичи установили третье надгробие на дороге с ямами
В Омске на месяц перекроют участок улицы Лермонтова
Появилось фото скелета, провисевшего 3 года на дереве в лесу под Омском
Пьяные омичи, лечившиеся в стационаре, напали на врачей в больнице
40 тонн кормов задержали на границе
Танцы омских школьников на пешеходном переходе попали на видео
Омич убил родственника за украденный регистратор и признался в этом только через 3 года
Два омских парка обработают от клещей