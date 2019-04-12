В Омске потеплеет до +19, а на выходных пойдет снег

СЕГОДНЯ 10:43 2019-04-12T10:43:08+03:00

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Синоптики советуют омичам наслаждаться последними теплыми деньками. Уже с воскресенья в городе и области резко похолодает. Холод задержится у нас в регионе минимум на неделю. Сегодня и завтра в Омске будут самые теплые дни. Ожидается до +16 сегодня, 12 апреля и до +19 завтра, 13 апреля. При этом не ожидается осадков и сильного ветра.

Похолодания, по прогнозам синоптиков Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, следует ждать с воскресенья, 14 апреля. Ночью ожидается 0 градусов, а днем всего +1..+6. При этом выпадет мокрый снег и дождь. Такая же погода будет и в начале следующей рабочей недели, которая обещает быть холодной. Снова в Омске потеплеет только с следующим выходным.

ИСТОЧНИК KP.RU