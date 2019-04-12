В Омске перевернулась машина на Красном Пути

СЕГОДНЯ 10:17 2019-04-12T10:17:27+03:00

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Омичи в социальных сетях сообщили об аварии, которая случилась сегодня днем в центре Омска. Все произошло на Красном Пути в районе Аграрного университета. Омичей впечатлили жуткие кадры с места происшествия – машина снесла ограждения, улетела в кювет и перевернулась.

В пресс-службе ГИБДД «Комсомолке» пояснили, что в машине находился 27-летний водитель. Он не справился с управлением своей машины «Шевроле Нива», врезался в забор, а потом перевернулся. На место аварии вызвали медиков, они осмотрели водителя, который получил незначительные травмы, но от госпитализации он отказался. Сейчас в полиции проводят проверку по факту аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU