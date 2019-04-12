2019-04-12T10:17:27+03:00
Происшествия

В Омске перевернулась машина на Красном Пути

Она вылетела в кювет
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
В Омске перевернулась машина на Красном ПутиВ Омске перевернулась машина на Красном ПутиФото: vk.com
Изменить размер текста:

Омичи в социальных сетях сообщили об аварии, которая случилась сегодня днем в центре Омска. Все произошло на Красном Пути в районе Аграрного университета. Омичей впечатлили жуткие кадры с места происшествия – машина снесла ограждения, улетела в кювет и перевернулась.

В пресс-службе ГИБДД «Комсомолке» пояснили, что в машине находился 27-летний водитель. Он не справился с управлением своей машины «Шевроле Нива», врезался в забор, а потом перевернулся. На место аварии вызвали медиков, они осмотрели водителя, который получил незначительные травмы, но от госпитализации он отказался. Сейчас в полиции проводят проверку по факту аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У омички в центре города отобрали иномарку за долги
Появилось видео со сбитой 11-летней омичкой на велосипеде
Омич зарезал пенсионера из-за того, что тот сплетничал про него
Омич распылил перцовый баллончик в салоне маршрутки
В Омске потеплеет до +19, а на выходных пойдет снег
Mitsubishi Motors показал "Абсолютную" стойкость
Tele2 устраивает закрытый показ нового блокбастера MARVEL
Две омички замерзли насмерть в поле под Омском
На «Красной звезде» среди фанатов «Авангарда» разыграют поездку на матч в Балашиху
Омские абоненты спутникового ТВ МТС получат каналы за бонусы
Банк УРАЛСИБ и СК «УРАЛСИБ Жизнь» предлагают программу накопительного страхования жизни «Счастливый ребенок Премиум»
«Уральские авиалинии» подвели итоги за 1 квартал 2019 года
Сибирская сила: 4 турнира подряд – хватит ли у Шивлякова сил на по-беду?
10-летний школьник всю ночь прятался от родителей в заброшенном доме под Омском
Омич, пытавшийся угнать авто, погорел на том, что громко включил музыку
В Омске за 1,5 часа поймали 81 водителя, перевозивших детей без кресел
Полицейские в Омске нашли 190 поддельных «айфонов»
Омичи установили третье надгробие на дороге с ямами
В Омске на месяц перекроют участок улицы Лермонтова
Появилось фото скелета, провисевшего 3 года на дереве в лесу под Омском
Пьяные омичи, лечившиеся в стационаре, напали на врачей в больнице
40 тонн кормов задержали на границе
Танцы омских школьников на пешеходном переходе попали на видео
Омич убил родственника за украденный регистратор и признался в этом только через 3 года
Два омских парка обработают от клещей