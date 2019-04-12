2019-04-12T09:45:19+03:00
Общество

Две омички замерзли насмерть в поле под Омском

На улице была плюсовая температура
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Две омички замерзли насмерть в поле под ОмскомДве омички замерзли насмерть в поле под ОмскомФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Две женщины, одной из которых 51 год, а второй 67 лет, в воскресенье после обеда ушли из дома в деревне Виноградовка Нижнеомского района. Они пошли в соседнюю деревню за алкоголем, но при этом они уже были сильно пьяны. Когда женщины не вернулись, их знакомый, с которым они пили, решил, что подружки остались ночевать в соседней деревне и не стал искать их.

Как рассказали в пресс-службе следственного комитета, знакомый женщин забеспокоился из-за долгого отсутствия подруг, их не было дома уже 4 дня. Тогда он направился на поиски своих знакомых. В 300 метрах от деревни в поле он нашел женщин, их одежда намокла, а они были мертвы. Скорее всего они умерли от общего переохлаждения организма, так как повреждений на их теле следователи не нашли. Сейчас они проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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