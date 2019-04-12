На «Красной звезде» среди фанатов «Авангарда» разыграют поездку на матч в Балашиху

СЕГОДНЯ 09:33 2019-04-12T09:33:57+03:00

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Уже завтра состоится первый финальный матч Кубка Гагарина. В нем сыграет омский «Авангард» против московского ЦСКА. Уже традиционно матч будут транслировать в некоторых барах города, а также на стадионе «Красная звезда», где установили большой экран и трибуны. Начало матча в субботу, 13 апреля, в 20.00. Начало развлекательной программы на «Красной звезде» в 19.30.

Организаторы обещают разыграть среди болельщиков бесплатную поездку на матч «Авангарда» в Балашиху, сообщили в официальной группе «Авангарда». Болельщиков просят приходить заранее, хотя бы за полтора часа, иначе мест для всех может не хватить. Вход на стадион бесплатный. После окончания матча болельщиков развезут по домам специальные автобусы.

ИСТОЧНИК KP.RU