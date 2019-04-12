2019-04-12T08:58:43+03:00
Общество

10-летний школьник всю ночь прятался от родителей в заброшенном доме под Омском

Его искал весь поселок
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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10-летний школьник всю ночь прятался от родителей в заброшенном доме под Омском10-летний школьник всю ночь прятался от родителей в заброшенном доме под ОмскомФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Поздно вечером накануне обеспокоенные родители школьника пришли в полицию с заявлением о том, что их ребенок пропал. 10-летний Александр Демьянов ушел из дома в селе Красный Октябрь Черлакского района, родители не смогли связаться со школьником, начали искать его самостоятельно, а потом и пришли в полицию.

Мальчика искали всю ночь волонтеры и сотрудники полиции, однако первые поиски не увенчались успехом. Мальчика удалось найти только в девять утра в одном из заброшенных домов поселка. Зачем школьник ушел из дома пока неизвестно. В полиции сообщили, что предварительно противоправных действий в отношении него не совершалось. С семьей сейчас работает инспектор по делам несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU

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