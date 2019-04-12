2019-04-12T08:43:09+03:00
Общество

Омич, пытавшийся угнать авто, погорел на том, что громко включил музыку

Мимо машины проходили полицейские
Станислав МУХИН
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У машины пытались замкнуть провода зажигания.У машины пытались замкнуть провода зажигания.Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Неудачей закончилась попытка угона для 21-летнего жителя Омска. На Левом Берегу он приметил нужную машину. Парню почему-то приглянулась старенькая "Иж-Ода". Сибиряк поздно ночью проник в салон и попытался замкнуть провода в замке зажигания и завести авто.

На беду угонщика мимо проезжал полицейский патруль. Они услышали громкую музыку и подъехали к авто. Парень не смог показать никаких документов на "Иж-Ода". Пока полицейские разбирались с ним, из дома на шум вышел хозяин машины.

- Задержанному 21 год, ранее он уже был судим за имущественные преступления. Оперативники выяснили, что он распивал спиртные напитки у своего знакомого, после чего решил доехать домой на «Москвиче», - рассказали подробности в пресс-службе УМВД по Омской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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