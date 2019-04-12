В Омске за 1,5 часа поймали 81 водителя, перевозивших детей без кресел

СЕГОДНЯ 08:23 2019-04-12T08:23:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне сотрудники ГИБДД провели рейд по улицам Омска под названием «Ребенок – главный пассажир!». В рамках этого рейда полицейские выявили 284 нарушения всего за полтора часа. Из них 81 водителя оштрафовали за перевозку детей без специальных автомобильных кресел.

- Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле, конструкцией которого предусмотрены ремни безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка. Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле, конструкцией которого предусмотрены ремни безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, - напоминают в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU