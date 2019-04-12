2019-04-12T08:01:37+03:00
Общество

Полицейские в Омске нашли 190 поддельных «айфонов»

Их изъяли из продажи
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Полицейские в Омске нашли 190 поддельных «айфонов»Полицейские в Омске нашли 190 поддельных «айфонов»Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Накануне полицейские пришли с контрольной закупкой в киоски, где продаются телефоны. В одном из них на улице Дмитриева они купили популярный смартфон за 13 тысяч рублей, в другом магазине на улице Ильинская они купили такой же смартфон уже за 10,5 тысяч рублей.

Скорее всего, продавцов оштрафуют Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Скорее всего, продавцов оштрафуютФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В полиции рассказали, продавцы смартфонов в обеих точках не смогли представить нужные документы, которые бы подтвердили, что смартфоны не поддельные. Полицейским пришлось изъять из продажи 153 смартфона из одного магазина и 37 из другого. Сейчас телефоны отправили на экспертизу, после этого будет решаться вопрос о штрафах для продавцов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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