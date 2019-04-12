2019-04-12T07:42:42+03:00
Общество

Омичи установили третье надгробие на дороге с ямами

Дорогу так и не отремонтировали
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омичи установили третье надгробие на дороге с ямамиОмичи установили третье надгробие на дороге с ямамиФото: vk.com
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Жители поселка Камышловский в Любинском районе продолжают обращать внимание властей на убитую дорогу, ведущую в поселок. Они уже устанавливали в ямах дороги два надгробия в конце марта и в начале апреля этого года, однако это не помогло, и ямы не залатали.

- Асфальт. На что я надеюсь – это же Россия, Омск. Люди, пересаживайтесь на лошадей, - гласит надпись на доске.

В комментариях омичи поддерживают упорство активистов поселка, но просят поберечь лошадей, потому как даже им будет сложно передвигаться по такой дороге. По всей видимости, привлекать внимание установкой надгробий местные жители планируют, пока дорогу не отремонтируют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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