СЕГОДНЯ 06:53 2019-04-12T06:53:15+03:00

В Омске на месяц перекроют участок улицы Лермонтова Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

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В Омске собираются временно перекрыть участок улицы Лермонтова на целый месяц. Движение ограничат по улице Лермонтова от улицы Ленина до дома № 4Б по ул. Лермонтова. Движение для всех видов транспорта будет закрыто с 8.00 15 апреля 2019 года до 20.00 15 мая 2019 года, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Движение по улице закроют из-за работ по прокладке сетей нового трубопровода. Как только работы будут завершены, движение откроют вновь.

- Для обеспечения собственной безопасности ГИБДД призывает к бдительности на дороге, как водителей, так и пешеходов. Обращайте внимание на временные дорожные знаки и информационные щиты, соблюдайте правила дорожного движения, - предупредили в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU