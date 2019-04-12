В Омске на месяц перекроют участок улицы Лермонтова
В Омске собираются временно перекрыть участок улицы Лермонтова на целый месяц. Движение ограничат по улице Лермонтова от улицы Ленина до дома № 4Б по ул. Лермонтова. Движение для всех видов транспорта будет закрыто с 8.00 15 апреля 2019 года до 20.00 15 мая 2019 года, сообщили в городской Госавтоинспекции.
Движение по улице закроют из-за работ по прокладке сетей нового трубопровода. Как только работы будут завершены, движение откроют вновь.
- Для обеспечения собственной безопасности ГИБДД призывает к бдительности на дороге, как водителей, так и пешеходов. Обращайте внимание на временные дорожные знаки и информационные щиты, соблюдайте правила дорожного движения, - предупредили в ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU