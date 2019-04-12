Появилось фото скелета, провисевшего 3 года на дереве в лесу под Омском

СЕГОДНЯ 05:06 2019-04-12T07:10:34+03:00

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"Комсомолка" писала о жутком преступлении. В одной из деревень Любинского района разыгралась драма. 28-летний сельчанин украл регистратор у мужа своей сестры. При этом он ударил его дважды по лицу. По данному факту завели уголовное дело. Однако обиженный родственник не стал дожидаться суда, а решил сам во всем разобраться.

- Он избил и вывез родственника супруги подальше в лес, где живого привязал проволокой к дереву и оставил умирать. Никто в деревне не хватился молодого человека, который и раньше долго не жил на одном месте, а тогда подумали, что он скрылся в целях избежать уголовной ответственности за хищение, - сообщили в следкоме.

Дело раскрыли, когда в лесу наткнулись на скелетированные останки омича, висящие на дереве. Его узнали по кроссовкам и другой одежде.

ИСТОЧНИК KP.RU