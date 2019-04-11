Пьяные омичи, лечившиеся в стационаре, напали на врачей в больнице

СЕГОДНЯ 14:42 2019-04-11T14:42:10+03:00

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Двоих омичей госпитализировали больницу. Им полагалось стационарное лечение, поэтому после утренних процедур, они могли спокойно покидать здание больницы, а вечером возвращаться в палату. Они поехали в кафе отметить день рождения друга, где сильно напились. После они решили вернуться в больницу, подумав, что никто не заметит их состояние. На входе медики поняли, что друзья сильно пьяны и не пустили их в больницу. После этого они стали ругаться матом и бросаться с кулаками на врачей и медсестер. Охране пришлось нажать тревожную кнопку.

Как рассказали в пресс-службе Росгвардии, омичи успокоились при виде сотрудников в форме. Однако все же их пришлось доставить в отделение полиции. Вероятно, буйных пациентов ждет наказание за хулиганство.

ИСТОЧНИК KP.RU