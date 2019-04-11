СЕГОДНЯ 12:55 2019-04-11T12:55:29+03:00

Омич убил родственника за украденный регистратор и признался в этом только через 3 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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У омича три года назад украли видеорегистратор из машины. Обнаружив пропажу, он пошел в полицию. Тогда полицейские заподозрили, что регистратор украл 28-летний брат жены омича. Однако когда его стали искать, он бесследно исчез. Мужчину объявили в розыск.

В пресс-службе полиции сообщили, что через три года им стало известно о том, что грабитель уже, возможно, мертв. Следователи предположили, что его могли убить из-за мести за украденный регистратор. 40-летнего мужа сестры убитого омича доставили в полицию. Там он признался, что три года назад сам решил наказать брата своей супруги за украденный регистратор. Он вывез его далеко в лес, жестоко избил, привязал к дереву и уехал. Сейчас на 40-летнего омича завели уголовное дело по статье «Убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU