2019-04-11T12:55:29+03:00
Происшествия

Омич убил родственника за украденный регистратор и признался в этом только через 3 года

Сейчас на него завели уголовное дело
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Омич убил родственника за украденный регистратор и признался в этом только через 3 годаОмич убил родственника за украденный регистратор и признался в этом только через 3 годаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

У омича три года назад украли видеорегистратор из машины. Обнаружив пропажу, он пошел в полицию. Тогда полицейские заподозрили, что регистратор украл 28-летний брат жены омича. Однако когда его стали искать, он бесследно исчез. Мужчину объявили в розыск.

В пресс-службе полиции сообщили, что через три года им стало известно о том, что грабитель уже, возможно, мертв. Следователи предположили, что его могли убить из-за мести за украденный регистратор. 40-летнего мужа сестры убитого омича доставили в полицию. Там он признался, что три года назад сам решил наказать брата своей супруги за украденный регистратор. Он вывез его далеко в лес, жестоко избил, привязал к дереву и уехал. Сейчас на 40-летнего омича завели уголовное дело по статье «Убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Танцы омских школьников на пешеходном переходе попали на видео
Два омских парка обработают от клещей
В Омске спасли 10 человек из горящего общежития
«Ребята, я горжусь вами!»: Появилось видео из раздевалки «Авангарда» после победы над Уфой
Экс-президент КХЛ считает, что ЦСКА не обыграет омский «Авангард»
Индия — Сибирь: из любви к молоку через полмира
Как купить подержанный автомобиль и не стать жертвой мошенников?
ТВ-3 проинструктирует омичек, как выйти замуж
“Шкода в салонах Евразия – Птица-Феникс для любителей чешского автобренда.”
Омичке, 10 лет не платившей за тепло, отключили горячую воду в квартире
В главном омском парке высадят сосны, лиственницы и орехи
В Омске 2-летняя малышка упала с машинки и разбилась насмерть
В Омске закладчицам наркотиков дали от 8 до 6 лет тюрьмы
В Омске отремонтируют Черлакский тракт за 60 миллионов
«В кадре я с подругой - спонтанно пошли на пляж»: Омичка рассказала историю фото 1996 года, которое продает американец
Омичка, узнавшая себя на фото из 1996 года, которое продает американец: Не буду подавать на него в суд
Вымпел Губернатора в руках омских энергетиков!
«Росводоканал Омск» подтвердил соответствие международным стандартам
Обнови роутер и скорости хватит на всех
Новая лимитированная серия Renault DUSTER Adventure: видит цель, не видит препятствий!
На границе в Омской области поймали автобус с нелегалами
В Омске начали мыть подземные переходы и остановки