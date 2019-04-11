2019-04-11T12:08:55+03:00
Общество

Два омских парка обработают от клещей

Омичей просят временно воздержаться от прогулок там
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Два омских парка обработают от клещейДва омских парка обработают от клещейФото: Мария ЛЕНЦ
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С 15 по 19 апреля от клещей будут обрабатывать два парка в городе – «Зеленый остров» и парк 300-летия Омска. В них будет обработано около 250 тысяч квадратных метров. На период работ омичей просят не гулять в этих парках.

- Необходимо создать безопасные условия для жителей нашего города при посещении городских парков и скверов. Профилактические мероприятия, в том числе противоклещевая обработка, проводится планово в местах общего пользования ежегодно. Обращаем внимание омичей на необходимость воздержаться от посещения парков на время проведения акарицидной обработки — с 15 по 19 апреля, - рассказал заместитель директора департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Омска Максим Зимин.

Работы по обработке парков будут выполнять специалисты компании «СанЭпидСервис». Они будут использовать химически активный препарат «Альфа-10».

Напомним, что в этом году клещи проснулись гораздо раньше, чем обычно. В конце марта в этом году уже появились первые укушенные омичи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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