2019-04-11T11:48:02+03:00
Происшествия

В Омске спасли 10 человек из горящего общежития

Все произошло в Нефтяниках
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
В Омске спасли 10 человек из горящего общежитияВ Омске спасли 10 человек из горящего общежитияФото: ГУ МЧС России по Омской области
Изменить размер текста:

Поздним вечером накануне случился пожар в одной из квартир многоэтажного общежития на улице Энергетиков в Омске. Соседи почувствовали запах дыма, которым затянуло подъезд и вызвали пожарных. Они приехали через несколько минут. К этому моменту около 20 жильцов общежития сами вышли на улицу. Они помогли выбраться и жильцам горящей квартиры – женщину и трех мужчин.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, еще 10 человек пришлось выводить спасателям. Пожар в квартире им удалось потушить всего за 11 минут.

Горел диван. Возможно, кто-то из компании заснул с сигаретой в алкогольном опьянении, - сообщил руководитель тушения пожара прапорщик внутренней службы Иван Шадрин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
40 тонн кормов задержали на границе
Танцы омских школьников на пешеходном переходе попали на видео
Омич убил родственника за украденный регистратор и признался в этом только через 3 года
Два омских парка обработают от клещей
«Ребята, я горжусь вами!»: Появилось видео из раздевалки «Авангарда» после победы над Уфой
Экс-президент КХЛ считает, что ЦСКА не обыграет омский «Авангард»
Индия — Сибирь: из любви к молоку через полмира
Как купить подержанный автомобиль и не стать жертвой мошенников?
ТВ-3 проинструктирует омичек, как выйти замуж
“Шкода в салонах Евразия – Птица-Феникс для любителей чешского автобренда.”
Омичке, 10 лет не платившей за тепло, отключили горячую воду в квартире
В главном омском парке высадят сосны, лиственницы и орехи
В Омске 2-летняя малышка упала с машинки и разбилась насмерть
В Омске закладчицам наркотиков дали от 8 до 6 лет тюрьмы
В Омске отремонтируют Черлакский тракт за 60 миллионов
«В кадре я с подругой - спонтанно пошли на пляж»: Омичка рассказала историю фото 1996 года, которое продает американец
Омичка, узнавшая себя на фото из 1996 года, которое продает американец: Не буду подавать на него в суд
Вымпел Губернатора в руках омских энергетиков!
«Росводоканал Омск» подтвердил соответствие международным стандартам
Обнови роутер и скорости хватит на всех
Новая лимитированная серия Renault DUSTER Adventure: видит цель, не видит препятствий!
На границе в Омской области поймали автобус с нелегалами
В Омске начали мыть подземные переходы и остановки