СЕГОДНЯ 11:48 2019-04-11T11:48:02+03:00

В Омске спасли 10 человек из горящего общежития Фото: ГУ МЧС России по Омской области

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Поздним вечером накануне случился пожар в одной из квартир многоэтажного общежития на улице Энергетиков в Омске. Соседи почувствовали запах дыма, которым затянуло подъезд и вызвали пожарных. Они приехали через несколько минут. К этому моменту около 20 жильцов общежития сами вышли на улицу. Они помогли выбраться и жильцам горящей квартиры – женщину и трех мужчин.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, еще 10 человек пришлось выводить спасателям. Пожар в квартире им удалось потушить всего за 11 минут.

Горел диван. Возможно, кто-то из компании заснул с сигаретой в алкогольном опьянении, - сообщил руководитель тушения пожара прапорщик внутренней службы Иван Шадрин.

ИСТОЧНИК KP.RU