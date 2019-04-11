В Омске спасли 10 человек из горящего общежития
Поздним вечером накануне случился пожар в одной из квартир многоэтажного общежития на улице Энергетиков в Омске. Соседи почувствовали запах дыма, которым затянуло подъезд и вызвали пожарных. Они приехали через несколько минут. К этому моменту около 20 жильцов общежития сами вышли на улицу. Они помогли выбраться и жильцам горящей квартиры – женщину и трех мужчин.
Как сообщили в пресс-службе МЧС, еще 10 человек пришлось выводить спасателям. Пожар в квартире им удалось потушить всего за 11 минут.
Горел диван. Возможно, кто-то из компании заснул с сигаретой в алкогольном опьянении, - сообщил руководитель тушения пожара прапорщик внутренней службы Иван Шадрин.
ИСТОЧНИК KP.RU