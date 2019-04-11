«Ребята, я горжусь вами!»: Появилось видео из раздевалки «Авангарда» после победы над Уфой

СЕГОДНЯ 11:29 2019-04-11T11:29:43+03:00

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Омский "Авангард" впервые за 7 лет сыграет в финале Кубка Гагарина. Серия против московского ЦСКА стартует уже в эту субботу. А тем временем, появилось видео из раздевалки омского "Авангарда" после победного шестого матча над Уфой. На нем у хоккеистов абсолютное счастье, а тренер Боб Хартли обращается к своим подопечным.

- Хорошо, ребята. Классный сложный сезон, - начал канадский специалист. - Вы начали меня впечатлять с самого начала. Вы росли в течение всего сезона от игры к игре. Постоянно прибавляли. Классная работа! Бобков, великолепная работа! Каждый из вас крутой и красавец. Я горжусь вами, ребята, остался еще один шаг.

Отметим, что перед стартом финала на тотализаторе пока отдается предпочтение московскому ЦСКА. Правда, не все с этой оценкой согласны.

Раздевалка "Авангарда" после победы в финале Восточной конференции.После победы в третьем овертайме шестого матча серии в Уфе Боб Хартли отмечает характер игроков и главных героев встречи: - Итак, парни. Вы меня поражаете с самого старта сезона - регулярка, плей-офф... но сегодня эта была победа, как говорится, "один за всех и все - за одного"...великолепная работа. Боб! Крутой матч! Ну и конечно нужно отметить...нужно отметить...а где Бонди?! Бонди стрельнул как из пушки! Великолепная работа, парни. Нам остался один шаг! Очень горжусь вами!

ИСТОЧНИК KP.RU