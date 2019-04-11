2019-04-11T11:29:43+03:00
Спорт

«Ребята, я горжусь вами!»: Появилось видео из раздевалки «Авангарда» после победы над Уфой

Главный тренер "ястребов" Хартли общается с хоккеистами [видео]
Станислав МУХИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Омский "Авангард" впервые за 7 лет сыграет в финале Кубка Гагарина. Серия против московского ЦСКА стартует уже в эту субботу. А тем временем, появилось видео из раздевалки омского "Авангарда" после победного шестого матча над Уфой. На нем у хоккеистов абсолютное счастье, а тренер Боб Хартли обращается к своим подопечным.

- Хорошо, ребята. Классный сложный сезон, - начал канадский специалист. - Вы начали меня впечатлять с самого начала. Вы росли в течение всего сезона от игры к игре. Постоянно прибавляли. Классная работа! Бобков, великолепная работа! Каждый из вас крутой и красавец. Я горжусь вами, ребята, остался еще один шаг.

Отметим, что перед стартом финала на тотализаторе пока отдается предпочтение московскому ЦСКА. Правда, не все с этой оценкой согласны.

Раздевалка "Авангарда" после победы в финале Восточной конференции.После победы в третьем овертайме шестого матча серии в Уфе Боб Хартли отмечает характер игроков и главных героев встречи: - Итак, парни. Вы меня поражаете с самого старта сезона - регулярка, плей-офф... но сегодня эта была победа, как говорится, "один за всех и все - за одного"...великолепная работа. Боб! Крутой матч! Ну и конечно нужно отметить...нужно отметить...а где Бонди?! Бонди стрельнул как из пушки! Великолепная работа, парни. Нам остался один шаг! Очень горжусь вами!

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
40 тонн кормов задержали на границе
Танцы омских школьников на пешеходном переходе попали на видео
Омич убил родственника за украденный регистратор и признался в этом только через 3 года
Два омских парка обработают от клещей
В Омске спасли 10 человек из горящего общежития
Экс-президент КХЛ считает, что ЦСКА не обыграет омский «Авангард»
Индия — Сибирь: из любви к молоку через полмира
Как купить подержанный автомобиль и не стать жертвой мошенников?
ТВ-3 проинструктирует омичек, как выйти замуж
“Шкода в салонах Евразия – Птица-Феникс для любителей чешского автобренда.”
Омичке, 10 лет не платившей за тепло, отключили горячую воду в квартире
В главном омском парке высадят сосны, лиственницы и орехи
В Омске 2-летняя малышка упала с машинки и разбилась насмерть
В Омске закладчицам наркотиков дали от 8 до 6 лет тюрьмы
В Омске отремонтируют Черлакский тракт за 60 миллионов
«В кадре я с подругой - спонтанно пошли на пляж»: Омичка рассказала историю фото 1996 года, которое продает американец
Омичка, узнавшая себя на фото из 1996 года, которое продает американец: Не буду подавать на него в суд
Вымпел Губернатора в руках омских энергетиков!
«Росводоканал Омск» подтвердил соответствие международным стандартам
Обнови роутер и скорости хватит на всех
Новая лимитированная серия Renault DUSTER Adventure: видит цель, не видит препятствий!
На границе в Омской области поймали автобус с нелегалами
В Омске начали мыть подземные переходы и остановки