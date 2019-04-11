Экс-президент КХЛ считает, что ЦСКА не обыграет омский «Авангард»

СЕГОДНЯ 10:53 2019-04-11T10:53:26+03:00

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Два дня осталось до начала финальной серии Кубка Гагарина между омским "Авангардом" и московским ЦСКА. На тотализаторе предпочтение отдают пока что армейцам. Однако не все специалисты с этим согласны. Например, бывший президент Континентальной Лиги Александр Медведев отдает предпочтение как раз омскому клубу.

- Не хочу критиковать финалиста ЦСКА, у них очень хорошая команда, сильный состав, но очень часто они отбрасывались и ждали ошибок СКА, мало что создавая. Особенно это относится к первым двум матчам, это видно и по статистике бросков. Кто видел эти матчи, вряд ли может оспорить эту точку зрения, - цитирует Медведева Чемпионат.ру. - Бронза – тоже медаль, но мы рассчитывали на большее. СКА проиграл ЦСКА три серии подряд? Статистику серий давайте оставим статистикам и пока будем считать по Кубкам Гагарина. У СКА два Кубка, у ЦСКА пока ни одного, и я не уверен, что они смогут обыграть «Авангард

ИСТОЧНИК KP.RU