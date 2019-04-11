2019-04-11T10:53:26+03:00
Спорт

Экс-президент КХЛ считает, что ЦСКА не обыграет омский «Авангард»

Александр Медведев считает, что армейцы слишком пассивно выглядели в серии со СКА
Станислав МУХИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Два дня осталось до начала финальной серии Кубка Гагарина между омским "Авангардом" и московским ЦСКА. На тотализаторе предпочтение отдают пока что армейцам. Однако не все специалисты с этим согласны. Например, бывший президент Континентальной Лиги Александр Медведев отдает предпочтение как раз омскому клубу.

- Не хочу критиковать финалиста ЦСКА, у них очень хорошая команда, сильный состав, но очень часто они отбрасывались и ждали ошибок СКА, мало что создавая. Особенно это относится к первым двум матчам, это видно и по статистике бросков. Кто видел эти матчи, вряд ли может оспорить эту точку зрения, - цитирует Медведева Чемпионат.ру. - Бронза – тоже медаль, но мы рассчитывали на большее. СКА проиграл ЦСКА три серии подряд? Статистику серий давайте оставим статистикам и пока будем считать по Кубкам Гагарина. У СКА два Кубка, у ЦСКА пока ни одного, и я не уверен, что они смогут обыграть «Авангард

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Индия — Сибирь: из любви к молоку через полмира
КАК КУПИТЬ ПОДЕРЖАННЫЙ АВТОМОБИЛЬ И НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ?
ТВ-3 проинструктирует омичек, как выйти замуж
“Шкода в салонах Евразия – Птица-Феникс для любителей чешского автобренда.”
Омичке, 10 лет не платившей за тепло, отключили горячую воду в квартире
В главном омском парке высадят сосны, лиственницы и орехи
В Омске 2-летняя малышка упала с машинки и разбилась насмерть
В Омске закладчицам наркотиков дали от 8 до 6 лет тюрьмы
В Омске отремонтируют Черлакский тракт за 60 миллионов
«В кадре я с подругой - спонтанно пошли на пляж»: Омичка рассказала историю фото 1996 года, которое продает американец
Омичка, узнавшая себя на фото из 1996 года, которое продает американец: Не буду подавать на него в суд
Вымпел Губернатора в руках омских энергетиков!
«Росводоканал Омск» подтвердил соответствие международным стандартам
Обнови роутер и скорости хватит на всех
Новая лимитированная серия Renault DUSTER Adventure: видит цель, не видит препятствий!
На границе в Омской области поймали автобус с нелегалами
В Омске начали мыть подземные переходы и остановки