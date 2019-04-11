2019-04-11T08:35:04+03:00
Общество

Омичке, 10 лет не платившей за тепло, отключили горячую воду в квартире

Ее долг превысил 100 тысяч
Станислав МУХИН
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Большими проблемами обернулось нежелание платить по коммунальным счетам для жительницы одной из квартир в Авиагороде. Приставы вместе со специалистами МП "Тепловая компания" провели рейд по должникам. Их внимание привлекла омичка, не платившая за тепло около 10 лет. За это время ее долг превысил 10 тысяч рублей. Приставы и энергетики решили отключить в квартире горячую воду, пока собственники не погасят долги.

- Как пояснила сама гражданка, на протяжении почти 10 лет квартира пустовала, теперь же она постарается в ближайшее время погасить имеющиеся долги, - уточнили в пресс-службе Управления Службы судебных приставов по Омской области.

Еще одна омичка накопила долг в 27 тысяч. После того, как приставы описали ее имущество, женщина сразу же оплатила все счета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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