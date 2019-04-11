В главном омском парке высадят сосны, лиственницы и орехи

СЕГОДНЯ 08:22 2019-04-11T09:18:41+03:00

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Главный агроном парка имени 30-летия ВЛКСМ поделилась с омичами планами по озеленению территории.

- В апреле планируется высадить 30 пятилетних сосен, 10 четырехлетних лиственниц и 7 двухлетних саженцев ореха манжурского. Деревья высадят на аллее неподалеку спортивного комплекса «Красная Звезда». Все они из нашего паркового питомника, - рассказала агроном Ирина Гаврилова.

Цветы в этом и других парках планируют высадить в мае, когда установится теплая и сухая погода. За последние три года в Советском парке, парке имени 30-летия ВЛКСМ, в саду имени Кирова и саду «Сибирь» высадили больше 1200 деревьев, 120 кустарников и 210 тысяч цветов. Прошлой осенью аграрии высадили 255 берез, 15 шаровидных ив, 30 сосен и 120 лип.

ИСТОЧНИК KP.RU