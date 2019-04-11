В Омске 2-летняя малышка упала с машинки и разбилась насмерть

СЕГОДНЯ 07:26 2019-04-11T07:26:28+03:00

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Трагический случай произошел в одной из квартир Омска накануне вечером, около 8 часов. 2-летняя малышка, оставленная без присмотра буквально на несколько минут, пошла в ванную комнату и забралась на стиральную машинку. Там она не смогла удержать равновесие и сорвалась вниз. Малышка упала прямо на керамогранитную плитку и ударилась об нее головой. От такого удара девочка получила тяжелую черепно-мозговую травму, от которой умерла моментально.

Как рассказали в следственном комитете, семья девочки благополучная. У малышки есть еще два старших брата. Мать ребенка объяснила следователям, которые приехали на место происшествия, что малышка была очень активной, а все произошло за считанные минуты.

Следователи сейчас проводят проверку, а родителей в очередной раз призывают следить за детьми, и не оставлять их одних ни на секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU