В Омске закладчицам наркотиков дали от 8 до 6 лет тюрьмы
Полицейским удалось поймать группу закладчиков наркотиков, среди которых три молодые девушки и парень. У них при задержании обнаружили 1,2 килограмма с наркотиком «соль». Наркотики были расфасованы по мелким пакетам, у каждого из них было по 20 пакетов, также их нашли и в квартире у одной из девушек.
В пресс-службе полиции сообщили, что за закладчиками следили с мая прошлого года. В качестве доказательств полицейские провели множество экспертиз, изъяли мобильные телефоны и другие средства связи. Там они нашли переписку с адресами оптовых и розничных наркозакладок.
Оптовой закладчице, которой всего 24 года суд дал 8,5 лет тюрьмы. Еще одной 29-летней девушке дали 7,5 лет колонии, 18-летней закладчице дали 6 лет тюрьмы. Также осудили молодого 27-летнего человека, ему назначили 6,5 лет колонии строгого режима.
Оптовые наркозакладчики.
ИСТОЧНИК KP.RU