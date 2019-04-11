СЕГОДНЯ 07:11 2019-04-11T07:11:53+03:00

В Омске закладчицам наркотиков дали от 8 до 6 лет тюрьмы Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

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Полицейским удалось поймать группу закладчиков наркотиков, среди которых три молодые девушки и парень. У них при задержании обнаружили 1,2 килограмма с наркотиком «соль». Наркотики были расфасованы по мелким пакетам, у каждого из них было по 20 пакетов, также их нашли и в квартире у одной из девушек.

В пресс-службе полиции сообщили, что за закладчиками следили с мая прошлого года. В качестве доказательств полицейские провели множество экспертиз, изъяли мобильные телефоны и другие средства связи. Там они нашли переписку с адресами оптовых и розничных наркозакладок.

Оптовой закладчице, которой всего 24 года суд дал 8,5 лет тюрьмы. Еще одной 29-летней девушке дали 7,5 лет колонии, 18-летней закладчице дали 6 лет тюрьмы. Также осудили молодого 27-летнего человека, ему назначили 6,5 лет колонии строгого режима.

Оптовые наркозакладчики.

ИСТОЧНИК KP.RU